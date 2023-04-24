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Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина

Пресс-служба ООН сообщила о том, что Генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости».

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина
© РИА Новости

Письмо Гутерриш передал через главу МИД России Сергея Лаврова. Отмечается, что Генсек ООН также принял к сведению выраженную Россией озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, Гутерриш представил отчёт по проделанной в этом вопросе работе и заявил о том, что ООН собирается продолжить решать оставшиеся вопросы.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки.

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