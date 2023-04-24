Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина
Пресс-служба ООН сообщила о том, что Генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости».
Письмо Гутерриш передал через главу МИД России Сергея Лаврова. Отмечается, что Генсек ООН также принял к сведению выраженную Россией озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, Гутерриш представил отчёт по проделанной в этом вопросе работе и заявил о том, что ООН собирается продолжить решать оставшиеся вопросы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки.