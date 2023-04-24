Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина

Пресс-служба ООН сообщила о том, что Генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости» .

Письмо Гутерриш передал через главу МИД России Сергея Лаврова. Отмечается, что Генсек ООН также принял к сведению выраженную Россией озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, Гутерриш представил отчёт по проделанной в этом вопросе работе и заявил о том, что ООН собирается продолжить решать оставшиеся вопросы.