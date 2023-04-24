Лавров оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в какой-либо нейтральный город. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, журналисты задали Лаврову вопрос о том, следует ли в настоящее время перенести центральный офис организации в другой город.

«Я думаю, это было бы хорошо», - подчеркнул министр.

Ранее в МИД заявили, что Москва желает перенести штаб-квартиру организации в Вену или Женеву. Это, по словам дипломатов, обусловлено тем, что власти Австрии и Швейцарии занимают сбалансированную позицию.