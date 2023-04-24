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37 минут назад

Лавров оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Илья Родин

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в какой-либо нейтральный город. Об этом пишет РИА «Новости».

Лавров оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, журналисты задали Лаврову вопрос о том, следует ли в настоящее время перенести центральный офис организации в другой город.

«Я думаю, это было бы хорошо», - подчеркнул министр.

Ранее в МИД заявили, что Москва желает перенести штаб-квартиру организации в Вену или Женеву. Это, по словам дипломатов, обусловлено тем, что власти Австрии и Швейцарии занимают сбалансированную позицию.

В Швейцарии ответили на идею России перенести штаб-квартиру ООН

Напомним, что в настоящее время Россия является председателем Совбеза ООН. Поездки российских дипломатов в Нью-Йорк осложняет постоянное затягивание выдачи виз со стороны США.

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