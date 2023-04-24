Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина

Послание Антониу Гутерреша адресовано Владимиру Путину. Ещё два документа будут направлены Турции и Украине.
Об этом сообщает офис всемирной организации по итогам заседания Совета Безопасности, которое проходит в Нью-Йорке.
«Генеральный секретарь на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым принял во внимание российские озабоченности по реализации зерновой сделки», — передаёт ТАСС сообщение ООН.
Гутерреш также «выразил обеспокоенность недавними препятствиями» в реализации черноморского соглашения.
Ранее МИД Турции назвал условие для продления зерновой сделки. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил, что её могут пролонгировать в мае, если будут удовлетворены требования России.