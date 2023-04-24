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51 минуту назад

Генсек ООН передал Лаврову письмо с предложениями по продлению зерновой сделки

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Послание Антониу Гутерреша адресовано Владимиру Путину. Ещё два документа будут направлены Турции и Украине.

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает офис всемирной организации по итогам заседания Совета Безопасности, которое проходит в Нью-Йорке.

«Генеральный секретарь на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым принял во внимание российские озабоченности по реализации зерновой сделки», — передаёт ТАСС сообщение ООН.

Гутерреш также «выразил обеспокоенность недавними препятствиями» в реализации черноморского соглашения.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Ранее МИД Турции назвал условие для продления зерновой сделки. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил, что её могут пролонгировать в мае, если будут удовлетворены требования России.

Политика,Антониу Гутерреш,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД Турции,ООН,
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