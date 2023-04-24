Песков рассказал, почему его сын пошел в ЧВК «Вагнер»

«Что касается своего сына, я не хочу быть многословным. Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек. Что касается специальной военной операции, то там же очень многие задействованы. Там есть и те добровольческие отряды, которые работали на протяжении 8 лет, которые вступили затем в состав Вооруженных сил, там есть и министерство обороны, там есть и другие батальоны, коих много. И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все делают одно дело, они все вместе делают героическое дело», – объяснил Песков.