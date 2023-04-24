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В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что подобное решение является предметом анализа, передает РИА Новости.

В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка
© globallookpress.com

«Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк в понедельник, 24 апреля. Следующие два дня он будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН. Большая часть российской делегации получила американские визы для участия в мероприятиях, при этом некоторым членам в выдаче разрешительных документов отказали.

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