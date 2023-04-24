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Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка.

После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, на котором он выступал в качестве председателя, Лавров направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. На встрече, как сообщали ранее в офисе генсека, будет обсуждаться также возможность продления зерновой сделки после 18 мая.

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Корреспондент агентства Reuters спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. Министр остановился перед девушкой, но в ответ лишь похвалил ее платье.

"Хорошее платье", - сказал он.

Другой журналист выкрикнул вопрос об обвиняемом в РФ в шпионаже корреспонденте газеты The Wall Street Journal Эване Гершковиче, но на него Лавров реагировать не стал.

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