Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка.
После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, на котором он выступал в качестве председателя, Лавров направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. На встрече, как сообщали ранее в офисе генсека, будет обсуждаться также возможность продления зерновой сделки после 18 мая.
Корреспондент агентства Reuters спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. Министр остановился перед девушкой, но в ответ лишь похвалил ее платье.
"Хорошее платье", - сказал он.
Другой журналист выкрикнул вопрос об обвиняемом в РФ в шпионаже корреспонденте газеты The Wall Street Journal Эване Гершковиче, но на него Лавров реагировать не стал.