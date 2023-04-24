В Калужской области 9 мая отменили массовые мероприятия и салюты

В Калужской области по соображениям безопасности отменили проведение салютов и массовых мероприятий в майские праздники, в том числе в День Победы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Приближаются майские праздники. Массовых мероприятий, салютов не планируем. Но День Весны и Труда и особенно День Победы - важнейшие события. Торжества будут. Люди придут к мемориалам, в места отдыха", - написал Шапша.

Губернатор отметил, что рисков и вызовов больше, чем обычно. С коллегами из силовых структур глава региона обсудил обеспечение мер безопасности в праздничные дни - будет усилен контроль общественного порядка.

"Профилактические мероприятия нужно отработать предельно внимательно. Четко и грамотно распределить расстановку сил и средств. Проверить их готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации. Действовать надо оперативно и слаженно", - добавил Шапша.