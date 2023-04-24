Предприниматель, член ЛДПР Виктор Бут в понедельник посетил Ярославль и провел лекцию для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. В беседе со студентами Бут заявил об отсутствии у него чувства ненависти к госструктурам США , сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

"Ненависти нет - есть уважение. Заметьте, со времен второй мировой войны ко всем врагам Россия относится уважительно", - приводит пресс-служба ответ Бута на вопрос студентов об отношении к госструктурам США.

"Современный мир тонет в изобилии различной информации, которая не всегда бывает правильной, зачастую вводит в заблуждение. Главное - умение ее анализировать. Россиян объединяет державность и наш патриотизм. Чтобы победить любую вражескую атаку, информационную или экономическую, России надо лишь стоять на своем, защищая интересы всех граждан страны", - цитирует пресс-служба Бута.

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.