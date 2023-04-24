$81.27-0.2189.46+0.11

Бут заявил об отсутствии у него чувства ненависти к госструктурам США

2

Предприниматель, член ЛДПР Виктор Бут в понедельник посетил Ярославль и провел лекцию для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. В беседе со студентами Бут заявил об отсутствии у него чувства ненависти к госструктурам США, сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Бут заявил об отсутствии у него чувства ненависти к госструктурам США
© РИА Новости

"Ненависти нет - есть уважение. Заметьте, со времен второй мировой войны ко всем врагам Россия относится уважительно", - приводит пресс-служба ответ Бута на вопрос студентов об отношении к госструктурам США.

Бут провел лекцию вместе с депутатом Госдумы Сергеем Каргиновым. Гости отметили, что сейчас особенно важно правильно воспринимать и анализировать поступающую извне информацию.

"Современный мир тонет в изобилии различной информации, которая не всегда бывает правильной, зачастую вводит в заблуждение. Главное - умение ее анализировать. Россиян объединяет державность и наш патриотизм. Чтобы победить любую вражескую атаку, информационную или экономическую, России надо лишь стоять на своем, защищая интересы всех граждан страны", - цитирует пресс-служба Бута.

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий