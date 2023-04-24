Рамзан Кадыров назначил своего племянника советником по силовому блоку
Глава Чечни выразил уверенность, что тот справится с поставленными задачами.
«В понедельник представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Убеждён, что он справится с задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал глава республики в своём Telegram-канале.
В феврале Хамзата Кадырова назначили на должность вице-премьера — министра имущественных и земельных отношений Чечни. До этого он занимал пост регионального министра спорта.