Кадыров назначил своего племянника советником по силовому блоку

«В понедельник представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Убеждён, что он справится с задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал глава республики в своём Telegram-канале.