Песков сравнил скорость развития России и Франции

Введенные в отношении России санкции не помешают ей развиваться с той же скоростью, с которой развивается, например, Франция. Об этом в ходе выступления на марафоне «Знания. Первые» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 0,7 процента, и у Франции точно такой же показатель.

«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время для Германии, указал он, МВФ прогнозирует падение по итогам 2023 года на 0,1 процента. Песков предложил своим слушателям гордиться тем, что российская экономика растет быстрее немецкой.

Ранее в том же выступлении пресс-секретарь президента назвал враньем утверждения о том, что санкции против России работают, а российская экономика загибается.