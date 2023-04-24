Песков ответил на вопрос о двойниках Путина

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный», — сказал Песков во время выступления на марафоне общества «Знание».