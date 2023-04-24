Песков ответил на вопрос о двойниках Путина

Президент России Владимир Путин никогда не имел двойников, сообщения об этом являются враньем. Таким образом прокомментировал данные слухи пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный», — сказал Песков во время выступления на марафоне общества «Знание».
По его словам, за Путиным «с трудом поспевают те, кто работает рядом с ним». Песков отметил, что энергетике президента «можно только позавидовать», а его здоровье «пожелать самому себе».
Также пресс-секретарь назвал враньем сообщения о том, что Путин сидел в бункерах.