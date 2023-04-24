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Песков назвал доносы отвратительными

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Практика доносов является отвратительной, заявил пресс-секретарь президента Росси Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Песков назвал доносы отвратительными
© ТАСС

Это заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявления на них от общественных активистов.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Ассоциация патриотических сил Юга России обратилась в прокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу Кристину Орбакайте и ее сына, музыканта Никиту Преснякова, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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