Практика доносов является отвратительной, заявил пресс-секретарь президента Росси Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Это заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявления на них от общественных активистов.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», — отметил представитель Кремля.