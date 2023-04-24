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Песков назвал чудовищной ложью заявления о начала СВО без веских причин

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке. В частности, он рассказал о политике западных стран по отношению к России и опроверг высказывания официальных лиц США и ЕС о развале РФ, пишет РИА «Новости».

Во время выступления на марафоне «Знание.Первые» Песков подчеркнул, что «гибридная война», которую Запад ведет против России, требует от россиян проявления лучших качеств: силы воли, веры в свою правоту, настойчивости и активности.

Кроме того, отметил пресс-секретарь, на фоне лжи в западных СМИ жителям России надлежит понимать причины происходящего в Европе и в мире.

Западные СМИ, пояснил Песков, заявляют, что Россия якобы начала спецоперацию без веских причин. По его оценке, это является «чудовищной ложью».

Кроме того, глава США Джо Байден рассказывает о развале российской экономики. Это также не соответствует действительности, заметил пресс-секретарь.

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Песков напомнил, что Запад обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. Это также оказалось обманом, констатировал пресс-секретарь.

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