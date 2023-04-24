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22 минуты назад

В США объяснили невыдачу виз российским журналистам

Елена Прошина

Российские журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова не получили визы в США для участия в работе Совбеза ООН, поскольку являются «органами пропаганды». Такое объяснение отказу Вашингтона дал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

В США объяснили невыдачу виз российским журналистам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — заявил он.

Также у Кирби спросили, опасаются ли США из-за произошедшего последствий для арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он ответил, что американец является репортером, а «не шпионом» и США «продолжат транслировать это сообщение».

Политика,Эван Гершкович,Джон Кирби,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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