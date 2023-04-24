В США объяснили невыдачу виз российским журналистам

Российские журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова не получили визы в США для участия в работе Совбеза ООН, поскольку являются «органами пропаганды». Такое объяснение отказу Вашингтона дал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — заявил он.
Также у Кирби спросили, опасаются ли США из-за произошедшего последствий для арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он ответил, что американец является репортером, а «не шпионом» и США «продолжат транслировать это сообщение».