В США объяснили невыдачу виз российским журналистам

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — заявил он.

Также у Кирби спросили, опасаются ли США из-за произошедшего последствий для арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он ответил, что американец является репортером, а «не шпионом» и США «продолжат транслировать это сообщение».