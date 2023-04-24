Песков назвал ложью заявления о беспричинности начала СВО

Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию (СВО) на Украине безо всяких на то причин, являются ложью. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее Песков заявил, что главная цель спецоперации состоит в обеспечении безопасности всех жителей России. Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территориях новых российских регионов, подчеркнул пресс-секретарь.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).