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Песков назвал ложью заявления о беспричинности начала спецоперации

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Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию (СВО) на Украине безо всяких на то причин, являются ложью. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Песков назвал ложью заявления о беспричинности начала СВО
© Lenta.ru

Ранее Песков заявил, что главная цель спецоперации состоит в обеспечении безопасности всех жителей России. Под этим следует понимать и безопасность населения, проживающего на территориях новых российских регионов, подчеркнул пресс-секретарь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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