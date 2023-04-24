СМИ: на территорию посольства РФ в Греции бросили подозрительный пакет

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция задержала человека и разбирается в ситуации. Что именно было в пакете — не уточняется.

Напомним, что 24 февраля аналогичный случай произошел в Греции. Там неизвестный бросил возле генконсульства России в Салониках пакет с надписью «Русский мир». Правоохранители перекрыли улицу и забрали подозрительный предмет. Что именно в нем лежало не уточнялось.