СМИ: на территорию посольства РФ в Греции бросили подозрительный пакет
Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.
Полиция задержала человека и разбирается в ситуации. Что именно было в пакете — не уточняется.
Напомним, что 24 февраля аналогичный случай произошел в Греции. Там неизвестный бросил возле генконсульства России в Салониках пакет с надписью «Русский мир». Правоохранители перекрыли улицу и забрали подозрительный предмет. Что именно в нем лежало не уточнялось.
17 февраля румынские спецслужбы изъяли для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте — там оказался неизвестный порошок. Пиротехнических материалов в нем не нашли. В результате происшествия никто не пострадал. Конверт отправили на изучение в специализированные лаборатории.