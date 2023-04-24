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СМИ: на территорию посольства РФ в Греции бросили подозрительный пакет

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Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: на территорию посольства РФ в Греции бросили подозрительный пакет
© РИА Новости

Полиция задержала человека и разбирается в ситуации. Что именно было в пакете — не уточняется.

Напомним, что 24 февраля аналогичный случай произошел в Греции. Там неизвестный бросил возле генконсульства России в Салониках пакет с надписью «Русский мир». Правоохранители перекрыли улицу и забрали подозрительный предмет. Что именно в нем лежало не уточнялось.

17 февраля румынские спецслужбы изъяли для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте — там оказался неизвестный порошок. Пиротехнических материалов в нем не нашли. В результате происшествия никто не пострадал. Конверт отправили на изучение в специализированные лаборатории.

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