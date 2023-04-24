Это высказывание китайского посла во Франции Лю Шайе было сделано в рамках его интервью на телеканале LCI. Насколько мне показалось, французский журналист намеренно спровоцировал китайского дипломата, зная об особенностях его характера, зная о его импульсивности. Ведь изначально дискуссия не касалась ни Крыма, ни стран СНГ. Речь шла о другом. Но внезапно стали поступать вопросы совершенно некорректного характера - и касательно Тайваня, и касательно внутренних дел Китая, и даже о личности [бывшего лидера КНР] Мао Цзэдуна. Ко всему этому Франция уж точно никакого отношения не имеет.



Посол долго держался, но в итоге выразил собственное мнение о Крыме и странах бывшего СССР. Наверное, как дипломату и официальному лицу ему этого не следовало делать, но он не вытерпел. Конечно, высказывание Лю Шайе - это не официальная позиция Пекина, не позиция МИД КНР. Это его позиция как человека. И, как мне показалось, соответствующее высказывание дипломата было спровоцировано намеренно. Французский журналист понимал, какой будет реакция на его вопросы, понимал, что она будет достаточно бурной.

Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук