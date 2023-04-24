Политолог объяснил высказывание китайского посла о Крыме
Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в разговоре с Рамблером объяснил высказывание посла Китая во Франции Лу Шайе о принадлежности Крыма.
Ранее Лу Шайе в эфире французского телеканала LCI заявил, что принадлежность Крыма к какой-либо стране зависит от восприятия. Он напомнил, что изначально полуостров был в составе России, а в состав Украины вошел благодаря генсеку Никите Хрущеву во времена Советского Союза. Дипломат добавил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как не существует международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.
Это высказывание китайского посла во Франции Лю Шайе было сделано в рамках его интервью на телеканале LCI. Насколько мне показалось, французский журналист намеренно спровоцировал китайского дипломата, зная об особенностях его характера, зная о его импульсивности. Ведь изначально дискуссия не касалась ни Крыма, ни стран СНГ. Речь шла о другом. Но внезапно стали поступать вопросы совершенно некорректного характера - и касательно Тайваня, и касательно внутренних дел Китая, и даже о личности [бывшего лидера КНР] Мао Цзэдуна. Ко всему этому Франция уж точно никакого отношения не имеет.
Посол долго держался, но в итоге выразил собственное мнение о Крыме и странах бывшего СССР. Наверное, как дипломату и официальному лицу ему этого не следовало делать, но он не вытерпел. Конечно, высказывание Лю Шайе - это не официальная позиция Пекина, не позиция МИД КНР. Это его позиция как человека. И, как мне показалось, соответствующее высказывание дипломата было спровоцировано намеренно. Французский журналист понимал, какой будет реакция на его вопросы, понимал, что она будет достаточно бурной.Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Политолог допустил, что после слов китайского посла в его отношении могут последовать "определенные выводы и организационные решения".
"Но все это будет делом исключительно китайского МИДа", — сказал он.
В свете недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай попытки журналиста телеканала LCI скомпрометировать китайского посла "выглядят очень странно", подчеркнул аналитик.
"Понятно, что этот визит Макрона нельзя назвать удачным, но, по крайне мере, он пытался найти какие-то общие точки, не противоречил и ничего не требовал от Пекина, в отличие от других европейских политиков. И тут такая "неприятность", — сказал Губин.
Страны постсоветского пространства, которые в своем высказывании упомянул Лю Шайе, являются "добрыми друзьями и партерами Китая", отметил специалист.
"Дипломат не имел ввиду, что эти страны какие-то неполноценные. Лю Шайе говорил о том, что развал Советского Союза был большой трагедией, что многие вопросы после этого события действительно остались неурегулированными. Мы это как раз и видим на примере украинского кризиса, на примере ситуации с безопасностью в Европе. Да, высказывание посла КНР было эксперессивным и жестким, поэтому к нему сейчас цепляются", — заявил политолог.
Вместе с тем Губин ответил на вопрос о том, может ли заявление Лю Шайе стать причиной новых политических разногласий между Китаем и западными странами.
"Не хотелось бы увлекаться конспирологией, но, как я полагаю, у подобных действий всегда есть определенный бенефициар, определенная сторона, которой они выгодны. И в данном случае речь идет о США, поскольку в последние несколько лет отношения Евросоюза и Китая развивались по собственной логике. У сторон появились самостоятельные проекты и в области транспорта, и в области ресурсов, энергетики. Китайцы и размещают в Европе собственное производство, и налаживают расчеты. Конечно, это очень не нравится американцам. Поэтому им совершенно точно было бы выгодно ухудшение отношений между КНР и странами ЕС", — заключил эксперт.
Как ранее сообщало РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором посол Лу Шайе назвал Крым "изначально российским". Согласно публикации, посольство выложило интервью посла на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat утром 24 апреля. Позднее стенограмму убрали с пометкой о том, что контент был "удален автором".
Высказывания Лу Шайе вызвали резкую критику как со стороны стран Балтии, так и со стороны Украины. Кроме того, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал заявление "неприемлемым".