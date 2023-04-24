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Песков объяснил расширение НАТО на восток и припомнил Горбачева

Страны Запада обманули президента СССР Михаила Горбачева, пообещав ему не расширять НАТО в восточном направлении. Российского политика припомнил в рамках этой темы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков объяснил расширение НАТО на восток и припомнил Горбачева
© Lenta.ru

Представитель Кремля напомнил, что после развала Советского Союза и появления РФ Североатлантический альянс расширялся в сторону российских границ со всем военным потенциалом шесть раз.

«Они обманули Горбачева, потому что человек был доверчивый, у нас был такой, знаете, медовый месяц с Западом, мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову», — объяснил он.

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