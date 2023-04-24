В Кремле подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС. Мы считаем его очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается. Интерес к работе объединения проявляет все больше и больше государств", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит участвовать в мероприятиях по линии БРИКС на всех уровнях. "Что касается приглашений - да они есть, ближе к делу будут приниматься решения", - добавил он.
Напомним, 15-й саммит БРИКС должен пройти в Южно-Африканской Республике в августе.
БРИКС - это межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и ЮАР.