Анонсирована встреча Путина с главой рабочей группы по вопросам СВО

"Сегодня у президента нет крупных публичных мероприятий, будет несколько рабочих встреч, одна из них будет с Андреем Турчаком, первым зампредом Совфеда, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам СВО. Как раз презентация доклада, объяснение тех наработок, которые есть у группы, там буквально все имеют отношение к СВО, к социальным аспектам, иным. Поэтому сегодня будет такой обширный доклад. Эта встреча будет доступна СМИ", - сказал представитель Кремля.