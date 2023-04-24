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28 минут назад

Путин проведет встречу с вице-спикером Совфеда Турчаком

ТАССиещё 4

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России", главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.

Анонсирована встреча Путина с главой рабочей группы по вопросам СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня у президента нет крупных публичных мероприятий, будет несколько рабочих встреч, одна из них будет с Андреем Турчаком, первым зампредом Совфеда, который пойдет в своей ипостаси руководителя рабочей группы по делам СВО. Как раз презентация доклада, объяснение тех наработок, которые есть у группы, там буквально все имеют отношение к СВО, к социальным аспектам, иным. Поэтому сегодня будет такой обширный доклад. Эта встреча будет доступна СМИ", - сказал представитель Кремля.

Президент работает в Кремле, в остальном у него запланированы непубличные мероприятия.

Политика,Андрей Турчак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,
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