Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай принимал участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал он во время общения с журналистами.
Песков также отметил, что в свое время его сын отслужил в армии, исполнив свою конституционную обязанность.
Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Николай Песков служил в составе группы рядовым артиллеристом. Сам Николай рассказывал, что семья не сразу, но поддержала его решение.