СМИ сообщили о скорой встрече министров обороны Турции, России, Ирана и Сирии

Напомним, в декабре прошлого года прошли первые за 11 лет переговоры глав Минобороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая привела к изменению отношений между Турцией и Дамаском. Ранее эти страны поддерживали тесные связи, но после того, как Турция выступила на стороне оппозиции против президента Башара Асада, отношения между ними остались напряженными.