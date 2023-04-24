СМИ сообщили о скорой встрече министров обороны Турции, России, Ирана и Сирии
Во вторник, 25 апреля, пройдет встреча глав военных ведомств и разведки Турции, России, Сирии и Ирана, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, главной целью переговоров станет скорейшее решение имеющихся вопросов путем обеспечения в регионе мира и спокойствия.
Напомним, в декабре прошлого года прошли первые за 11 лет переговоры глав Минобороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая привела к изменению отношений между Турцией и Дамаском. Ранее эти страны поддерживали тесные связи, но после того, как Турция выступила на стороне оппозиции против президента Башара Асада, отношения между ними остались напряженными.
В последнее время появилась возможность постепенной нормализации двусторонних отношений, о чем говорят обе стороны и ряд СМИ. Для достижения согласия между странами было запланировано высокопоставленное совещание глав МИД РФ, Сирии и Турции.