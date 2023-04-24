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СМИ рассказали о визите президента Киргизии в Россию на 9 мая

Президент Киргизии Садыр Жапаров будет единственным иностранным лидером на параде Победы в Москве. Об этом пишут «Ведомости».

СМИ рассказали о визите президента Киргизии в Россию на 9 мая
© РИА Новости

Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. Он также не сообщил, может ли кто-то еще приехать в российскую столицу на праздники.

Жапарова на празднование пригласил вице-премьер Алексей Оверчук, отвечающий за международные отношения. 8–9 мая состоится официальный визит киргизского президента в РФ. Тогда же он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, в прошлом году на праздновании Дня Победы в Москве не присутствовали иностранные лидеры. Кок отметили в Кремле, было принято решение не звать гостей, та как это была не юбилейная дата.

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