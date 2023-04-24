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Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»

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Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
© РИА Новости

«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», — написал он.

По мнению политика, Варшава хочет «взять геополитический реванш у России» и в текущей ситуации решила, что может реализовать свой план по поглощению Украины. В тоже время, отвечает Медведев, никто из них не думает о последствиях.

Польша, считает зампред Совбеза, забыла исторический опыт «совместного с украинцами бытования» в период 1920-1939 годов.

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