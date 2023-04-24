Захарова: за полетом Лаврова в США следили три миллиона человек
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что рейс министра иностранных дел Сергея Лаврова отслеживали три миллиона человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным Захаровой, на портале Flightradar24, позволяющем в реальном времени наблюдать за положением самолетов, рейс Лаврова стал самым отслеживаемым рейсом дня.
В апреле началось председательство России в Совбезе ООН. Лавров 25 апреля будет председательствовать на открытых дебатах в Совбезе по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в МИД сообщали, что США затягивают с выдачей визы Лаврову и другим членам российских делегации - по состоянию на 12 апреля документы все еще не были оформлены.
Задержки с выдачей американской визы Лаврову были и осенью 2022 года. Министр тогда был назначен главой российской делегации на сессии Генассамблее ООН, которая проходила в США с 20 по 26 сентября. При этом Штаты ранее ввели против Лаврова санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну. В итоге Лавров также получил визу.