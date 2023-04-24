Захарова: за полетом Лаврова в США следили три миллиона человек

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что рейс министра иностранных дел Сергея Лаврова отслеживали три миллиона человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По данным Захаровой, на портале Flightradar24, позволяющем в реальном времени наблюдать за положением самолетов, рейс Лаврова стал самым отслеживаемым рейсом дня.

В апреле началось председательство России в Совбезе ООН. Лавров 25 апреля будет председательствовать на открытых дебатах в Совбезе по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД сообщали, что США затягивают с выдачей визы Лаврову и другим членам российских делегации - по состоянию на 12 апреля документы все еще не были оформлены.