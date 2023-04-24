Памфилова рассказала об электронном голосовании на выборах президента

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России пройдет только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в Хабаровске, сообщает РИА Новости.

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«Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование», — заявила председатель ЦИК.

Памфилова пообещала, что еще в не проводивших электронное голосование регионах на президентских выборах оно применяться не будет, в частности, в Хабаровском крае.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год. По словам Пескова, на данный момент Путин не делал никаких заявлений по участию в президентских выборах. «То есть пока еще чуть-чуть преждевременно», — сказал он, добавив, что «нужно набраться терпения».