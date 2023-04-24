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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН
© РИА Новости

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — заявила она.

Ранее в офисе официального представителя Генсека ООН отказались комментировать решение США не выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова.

Глава МИД России, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.

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