Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

"Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил Васильев.