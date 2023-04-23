Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов умер в воскресенье в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
"Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной думы ("Единая Россия"), бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции.
Васильев от лица всех депутатов фракции выразил соболезнования родным и близким Узденова.
"Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил Васильев.
Джашарбек Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. Он был избран по избирательному округу №16 (Карачаево-Черкесский - Республика Карачаево-Черкесская). Ранее в воскресенье также стало известно о смерти другого депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Николая Борцова.