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Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов умер в воскресенье в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
© Госдума РФ

"Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной думы ("Единая Россия"), бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Васильев от лица всех депутатов фракции выразил соболезнования родным и близким Узденова.

"Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил Васильев.

Умер депутат Государственной думы Николай Борцов

Джашарбек Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. Он был избран по избирательному округу №16 (Карачаево-Черкесский - Республика Карачаево-Черкесская). Ранее в воскресенье также стало известно о смерти другого депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Николая Борцова.

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