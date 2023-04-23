В ООН отказались комментировать невыдачу виз российским журналистам

Зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал комментировать невыдачу Соединенными Штатами виз журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает ТАСС.

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"Нет, не комментирую", – передает ТАСС слова Хака.

Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация не забудет и не простит невыдачу виз Соединенными Штатами российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН.