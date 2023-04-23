Озвучены последствия невыдачи виз российским журналистам

Стали известны последствия невыдачи виз российским журналистам для поездки на заседания Совбеза ООН. Об этом рассказал российский дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон проявил негативное отношение к российским журналистам и к журналистике в целом. Российские власти ответят аналогично.

«Никаких сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение», - сказал источник.

Он добавил, что в связи с невыдачей виз показательна ситуация с американским журналистом Гершковичем. В России его поймали с поличным и обвинили в шпионаже. После этого Вашингтон стал активно требовать освобождения Гершковича и создавать шум вокруг его персоны.

Однако, по мнению дипломата, данная забота американских властей – мнимая, и являет собой только «слова, лицемерие и ложь».