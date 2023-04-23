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Озвучены последствия невыдачи виз российским журналистам

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Стали известны последствия невыдачи виз российским журналистам для поездки на заседания Совбеза ООН. Об этом рассказал российский дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

Озвучены последствия невыдачи виз российским журналистам
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон проявил негативное отношение к российским журналистам и к журналистике в целом. Российские власти ответят аналогично.

«Никаких сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение», - сказал источник.

Он добавил, что в связи с невыдачей виз показательна ситуация с американским журналистом Гершковичем. В России его поймали с поличным и обвинили в шпионаже. После этого Вашингтон стал активно требовать освобождения Гершковича и создавать шум вокруг его персоны.

Однако, по мнению дипломата, данная забота американских властей – мнимая, и являет собой только «слова, лицемерие и ложь».

«Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США», - сказал источник.

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