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Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» Совбеза ООН.

Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке
© ТАСС

Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Таких планов нет», - сказал дипломат.

По его словам, на сегодня у России нет повестки для обсуждения с американцами на уровне министров.

Заместитель министра в составе российской делегации отправился в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН.

Ранее сообщалось, что США лишили виз российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк вместе с сотрудниками МИД РФ.

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