Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Таких планов нет», - сказал дипломат.

По его словам, на сегодня у России нет повестки для обсуждения с американцами на уровне министров.

Заместитель министра в составе российской делегации отправился в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН.