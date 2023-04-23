Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке
Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» Совбеза ООН.
Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«Таких планов нет», - сказал дипломат.
По его словам, на сегодня у России нет повестки для обсуждения с американцами на уровне министров.
Заместитель министра в составе российской делегации отправился в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН.
Ранее сообщалось, что США лишили виз российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк вместе с сотрудниками МИД РФ.