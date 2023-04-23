Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам

«И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, — это забота мнимая. Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь», — парировал он.