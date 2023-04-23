"Не забудем, не простим". Лавров о невыдаче виз США журналистам РФ

"И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим", - сказал Лавров.



"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то сделала, я убежден, глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее", - добавил министр.