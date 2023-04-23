"Не забудем, не простим". Лавров о невыдаче виз США журналистам РФ

Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк для участия в предстоящих заседаниях Совета Безопасности ООН.
Видео разместила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим", - сказал Лавров.
"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то сделала, я убежден, глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее", - добавил министр.
При этом глава МИД РФ убежден, что к правдивым заявлениям России на заседании Совбеза ООН будет приковано внимание всего мира.
"Я убежден, что к ней (правде - прим. ТАСС) будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеженной якобы информации, которую испускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги", - подчеркнул Лавров. "Придется нам за вас тоже работать и больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества, мировой общественности", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты злоупотребили положением страны - хозяйки штаб-квартиры ООН при выдаче виз российской делегации в Совбез, поскольку отдельным сотрудникам, а также всем журналистам в составе делегации визы так и не были выданы. Как отметил глава МИД РФ, американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ. РФ в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Глава российского дипведомства в рамках председательства примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.