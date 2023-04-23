В МИД заявили о невыдаче виз США российским журналистам

В МИД РФ заявили о невыдаче виз российским журналистам, сопровождавшим министра Сергея Лаврова для участия в Совбезе ООН в Нью-Йорке.

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что журналистам не выдали визы в аэропорту за 40 минут до вылета в Нью-Йорк. Когда дипломаты обратились в американское посольство, там заявили, что «работают над этим».