В МИД заявили о невыдаче виз США российским журналистам
В МИД РФ заявили о невыдаче виз российским журналистам, сопровождавшим министра Сергея Лаврова для участия в Совбезе ООН в Нью-Йорке.
Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что журналистам не выдали визы в аэропорту за 40 минут до вылета в Нью-Йорк. Когда дипломаты обратились в американское посольство, там заявили, что «работают над этим».
По мнению Захаровой, инцидент продемонстрировал истинное отношение США к журналистам.
«Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», - подытожила Захарова.
Ранее стало известно, что США отказали в визе нескольким членам российской делегации.