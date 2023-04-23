Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Стали известны планы президента России на предстоящей неделе. О графике главы государства сообщает телеканал «Россия 1».
Уже известно, что Владимир Путин будет участвовать в телемосте - церемонии по случаю завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую», построенную Россией. Она создана по российскому проекту, строительство осуществляли подрядчики из РФ.
Это первая АЭС в стране и «по-настоящему эпохальное событие для Турецкой республики».
Также на следующей неделе в Петербурге состоится Совет законодателей России. Мероприятие посетит глава государства.
«Речь пойдет о запредельно острой международной обстановке», - анонсирует телеканал.
Кроме того, Путин посетит один из индустриальных парков Москвы.
Отмечается, что это только часть президентского графика на будущую предпраздничную неделю.
Россияне будут отдыхать с субботы, 29 апреля по понедельник, 1 мая. Затем выходные продлятся с субботы, 6 мая по вторник, 9 мая.