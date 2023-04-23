Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Стали известны планы президента России на предстоящей неделе. О графике главы государства сообщает телеканал «Россия 1».

Уже известно, что Владимир Путин будет участвовать в телемосте - церемонии по случаю завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую», построенную Россией. Она создана по российскому проекту, строительство осуществляли подрядчики из РФ.

Это первая АЭС в стране и «по-настоящему эпохальное событие для Турецкой республики».

Также на следующей неделе в Петербурге состоится Совет законодателей России. Мероприятие посетит глава государства.

«Речь пойдет о запредельно острой международной обстановке», - анонсирует телеканал.

Кроме того, Путин посетит один из индустриальных парков Москвы.

Отмечается, что это только часть президентского графика на будущую предпраздничную неделю.