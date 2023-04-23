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Захарова отреагировала на слова Борреля о патрулировании Ла-Манша

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) могут начать патрулировать пролив Ла-Манш после того, как глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил Евросоюзу нести патруль на Тайваньском проливе.

Захарова отреагировала на слова Борреля о патрулировании Ла-Манша
© Пресс-служба МИД РФ

«При таком раскладе военно-морские силы ряда стран АТР не должны ли патрулировать, например, Ла-Манш?» — заявила она.

По мнению Захаровой, Евросоюз — это лишь часть Европы, которая не может единолично принимать подобные решения.

Ранее Боррель говорил, что Военно-морские силы стран Европейского союза должны начать патрулировать Тайваньский пролив. По его словам, Европа обязана принять участие в ситуации, которая складывается сейчас в регионе.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла Китай от применения военной силы против Тайваня.

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