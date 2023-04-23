Медведев прокомментировал инициативу по полному запрету экспорта в Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале инициативу чиновников «Большой семерки» (G7) по полному запрету экспорта товаров различного назначения в Россию. Он отметил, что Россия на эту меру ответит зеркально.

Отмечается, что в Брюсселе опровергли появившуюся в СМИ информацию о включении полного запрета экспорта товаров в РФ в один из последующих санкционных списков. Вместе с тем, высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что полностью эта идея не исключается и может быть реализована в дальнейшем.

Медведев подчеркнул, что идея о глобальном запрете поставок на российский рынок «прекрасна по умолчанию».

По его словам, она подразумевает достаточно жесткий ответ России. В том числе, полное прекращение импорта наиболее важных для G7 товаров, завершение зерновой сделки и других соглашений.

По мнению зампреда Совбеза РФ, европейские чиновники отучились стратегически мыслить, потеряли способность к экономическому и политическому анализу.