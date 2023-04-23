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Медведев прокомментировал инициативу по полному запрету экспорта в Россию

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале инициативу чиновников «Большой семерки» (G7) по полному запрету экспорта товаров различного назначения в Россию. Он отметил, что Россия на эту меру ответит зеркально.

Отмечается, что в Брюсселе опровергли появившуюся в СМИ информацию о включении полного запрета экспорта товаров в РФ в один из последующих санкционных списков. Вместе с тем, высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что полностью эта идея не исключается и может быть реализована в дальнейшем.

Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Медведев подчеркнул, что идея о глобальном запрете поставок на российский рынок «прекрасна по умолчанию».

По его словам, она подразумевает достаточно жесткий ответ России. В том числе, полное прекращение импорта наиболее важных для G7 товаров, завершение зерновой сделки и других соглашений.

По мнению зампреда Совбеза РФ, европейские чиновники отучились стратегически мыслить, потеряли способность к экономическому и политическому анализу.

Ранее сообщалось, что австрийский ученый призвал усилить санкционное давление на Москву. Он уточнил, что европейским странам следует ударить по фармацевтической промышленности.

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