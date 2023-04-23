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Эвакуацию россиян из Хартума по воздуху сочли невозможной

Речи об эвакуации россиян из Хартума по воздуху не идет. Об этом России в Судане Андрей Черновол.

Эвакуацию россиян из Хартума по воздуху сочли невозможной
© EPA

Он пояснил, что в международном аэропорту города идут боевые действия. Еще одним препятствием дипломат назвал установленную до 30 апреля над территорией Судана бесполетную зону.

Ранее Черновол заявил, что российское посольство приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана. При этом в списке не только россияне, но и граждане СНГ и некоторых других стран.

Посольство России раскрыло данные о числе заявок на эвакуацию из Судана

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