Эвакуацию россиян из Хартума по воздуху сочли невозможной

Речи об эвакуации россиян из Хартума по воздуху не идет. Об этом России в Судане Андрей Черновол.

Он пояснил, что в международном аэропорту города идут боевые действия. Еще одним препятствием дипломат назвал установленную до 30 апреля над территорией Судана бесполетную зону.