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Посольство России раскрыло данные о числе заявок на эвакуацию из Судана

Посольство России получило заявки на эвакуацию от 140 человек из Судана, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и прочих государств. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол, передает РИА Новости.

Посольство России раскрыло данные о числе заявок на эвакуацию из Судана
© ТАСС

Он рассказал, что список, в котором посольство учитывает граждан России, дипломатов и других лиц, насчитывает порядка 300 человек. Желание эвакуироваться пока выразили 140 человек. При этом список растет не за счет граждан РФ, а за счет граждан других стран, подчеркнул Черновол.

Посол также упомянул о планах эвакуации, которые в данный момент осуществить достаточно проблематично, так как любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения. Черновол подчеркнул, что даже при наличии гарантий с обеих сторон это будет очень рискованный шаг, на который они пока не готовы.

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