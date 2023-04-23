Посольство России раскрыло данные о числе заявок на эвакуацию из Судана

Посольство России получило заявки на эвакуацию от 140 человек из Судана, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и прочих государств. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол, передает РИА Новости.

Он рассказал, что список, в котором посольство учитывает граждан России, дипломатов и других лиц, насчитывает порядка 300 человек. Желание эвакуироваться пока выразили 140 человек. При этом список растет не за счет граждан РФ, а за счет граждан других стран, подчеркнул Черновол.