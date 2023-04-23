Захарова ответила на призыв Мельника пересечь все красные линии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала призыв заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника к Западу пересечь все красные линии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.

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Захарова привела цитату Мельника о необходимости «десятикратно» увеличить поставки военной помощи Киеву.

«И снять исподнее», — пошутила она.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины призвал Запад пересечь все красные линии в вопросе поставок оружия. Он считает, что США и союзники делают недостаточно, чтобы обеспечить победу Киева, и указал на необходимость увеличить отправляемую на Украину помощь в десятикратном размере. Для реализации этого плана он предложил странам Запада выделить по одному проценту своего ВВП на закупку оружия для Киева.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что США отправили на Украину гораздо меньше оружия, чем просил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом изданию рассказала украинский депутат Александра Устинова.

«Вооруженные силы США передали намного меньше, чем просил у Пентагона Валерий Залужный», — пишет журнал.