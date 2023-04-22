Решение президента РФ Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю в марте было неожиданным, первоначально предполагалось, что глава государства поедет на пассажирском сиденье. Об этом рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Фрагмент эфира телепередачи опубликовал в субботу в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Все пошло уже не по плану, <…> когда он (президент - прим. ТАСС) дал команду водителю выйти из машины", - рассказал сотрудник. По его словам, до этого планировалось, что Путин поедет на заднем правом сиденье. После того как президент решил поехать за рулем, оператор сел сзади.

"Поступила команда для людей, обеспечивающих безопасность: "работаем с колес". И быстро начал строиться маршрут движения", - отметил сотрудник.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете в ночь на 19 марта и объехал несколько районов города за рулем автомобиля. На переднем пассажирском сиденье сидел вице-премьер Марат Хуснуллин. В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города. Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.