Bild назвала количество высылаемых Россией немецких дипломатов

Россия планирует выслать 34 из примерно 90 сотрудников немецкого посольства в Москве. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Уточняется, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о высылке из Москвы свыше 20 сотрудников немецкой дипмиссии.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Берлин целенаправленно разрушает сложившиеся за долгие годы межгосударственные отношения.