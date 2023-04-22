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Bild назвала количество высылаемых Россией немецких дипломатов

Россия планирует выслать 34 из примерно 90 сотрудников немецкого посольства в Москве. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Уточняется, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о высылке из Москвы свыше 20 сотрудников немецкой дипмиссии.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Берлин целенаправленно разрушает сложившиеся за долгие годы межгосударственные отношения.

МИД объявил ответную меру на высылку российских дипломатов из ФРГ

По мнению дипломатов, ярким примером этого является решение властей ФРГ выслать из страны большое количество сотрудников дипмиссии РФ.

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