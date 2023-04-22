Памфилова прокомментировала введение Зеленским санкций против ЦИК

Отмечается, что накануне Зеленский внес в черный список сотрудников ЦИК, а также представителей различных общественных организаций.

«Какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое», - подчеркнула Памфилова.

По ее мнению, украинский лидер может выступать на арене до тех пор, пока ему дозволяют.