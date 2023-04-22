Памфилова прокомментировала введение Зеленским санкций против ЦИК
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала санкции Украины против организации. По ее мнению, решения украинского лидера Владимира Зеленского не имеют особого значения, пишет ТАСС.
Отмечается, что накануне Зеленский внес в черный список сотрудников ЦИК, а также представителей различных общественных организаций.
«Какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое», - подчеркнула Памфилова.
По ее мнению, украинский лидер может выступать на арене до тех пор, пока ему дозволяют.
Ранее сенатор Григорий Карасин предположил, что на Украине все же восторжествует историческая справедливость. В частности, прекратится практика смены географических названий.