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Российский посол заявил, что ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана

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Ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана. Об этом заявил посол России в стране Андрей Черновол.

Посол РФ: ни одной дипмиссии не удалось эвакуироваться из Судана
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что зарубежные дипломаты говорят о готовности к эвакуации из Судана.

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«Тем не менее, насколько мне известно, эвакуировать своих сотрудников из Хартума пока не смогла ни одна миссия. И вообще с территории Судана», — привдоит ТАСС слова Черновола.

Ранее стало известно, что российское посольство не получало сведений о пострадавших россиянах в Судане, где идут вооружённые столкновения между силами быстрого реагирования и армией.

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