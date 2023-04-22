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МИД объявил о высылке 20 немецких дипломатов из России

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Более 20 немецких дипломатов высылают из посольства ФРГ в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает телеканал «Звезда».

Посол Германии уже уведомлен, что его сотрудники не смогут более находиться в России.

Этот шаг стал ответом на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В МИД РФ отметили, что власти ФРГ взяли курс на разрушение международных отношений.

МИД ответил на решение Берлина о массовой высылке дипломатов

Ранее Захарова рассказала о подробностях высылки российских депутатов и странном поведении немецких властей.

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