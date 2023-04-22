МИД объявил о высылке 20 немецких дипломатов из России

Более 20 немецких дипломатов высылают из посольства ФРГ в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает телеканал «Звезда».

Посол Германии уже уведомлен, что его сотрудники не смогут более находиться в России.

Этот шаг стал ответом на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В МИД РФ отметили, что власти ФРГ взяли курс на разрушение международных отношений.