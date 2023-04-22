$81.49-0.1389.35-0.11

Захарова раскрыла подробности высылки российских дипломатов из Берлина

17

Подробности высылки 20 российских дипломатов из ФРГ раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Берлин повел себя в этой ситуации крайне странно и недипломатично, передает телеканал «Звезда».

Захарова раскрыла подробности высылки российских дипломатов из Берлина
© ТАСС

Захарова рассказала, что изначально власти Германии заранее уведомили МИД России, что вышлют наших дипломатов. Однако попросили не разглашать эту информацию в СМИ.

При этом новости о предстоящей высылке три недели назад появились в немецких СМИ. Это свидетельствует о том, что немецкие власти «сами же и слили информацию журналистам».

После утечек в прессе, власти ФРГ начали опровергать информацию СМИ, заявляя, что никого высылать не будут. Однако демарш все же произошел и российские дипломаты 22 апреля вернулись домой из Берлина.

МИД ответил на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов

Россия приняла решение о зеркальном ответе: немецкие дипломаты покинут Москву.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий