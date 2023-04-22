Захарова раскрыла подробности высылки российских дипломатов из Берлина

Подробности высылки 20 российских дипломатов из ФРГ раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Берлин повел себя в этой ситуации крайне странно и недипломатично, передает телеканал «Звезда».

Захарова рассказала, что изначально власти Германии заранее уведомили МИД России, что вышлют наших дипломатов. Однако попросили не разглашать эту информацию в СМИ.

При этом новости о предстоящей высылке три недели назад появились в немецких СМИ. Это свидетельствует о том, что немецкие власти «сами же и слили информацию журналистам».

После утечек в прессе, власти ФРГ начали опровергать информацию СМИ, заявляя, что никого высылать не будут. Однако демарш все же произошел и российские дипломаты 22 апреля вернулись домой из Берлина.