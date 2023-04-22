Российское посольство в Албании обвинило украинских дипломатов в провокации

Представители российского посольства в Албании заявили в Twitter, что отмена албанской стороной безвизового режима для россиян не связана со спецоперацией, а обусловлена внутренней и международной повесткой. Об этом пишет «Газета.ru».

Отмечается, что украинские дипломаты поблагодарили власти Албании за отмену безвиза в отношении россиян, за поддержку Киева в текущей сложной ситуации.

В российской дипмиссии пояснили, что направили в албанский МИД соответствующий запрос.

В ответ на него во внешнеполитическом ведомстве республики рассказали, что Совет министров ранее принял решение пересмотреть список государств, гражданам которых представлялась возможность посещать страну без оформления разрешения на въезд.

В МИД Албании подчеркнули, что это решение было продиктовано обстоятельствами, которые не имеют ни малейшего отношения к противостоянию России и Украины.