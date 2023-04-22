В России отреагировали на украинский закон о запрете связанных с СССР названий

Принятый украинскими властями законопроект о запрете географических названий, связанных с советским периодом, граничит с гуманитарным фашизмом, рассказал сенатор Григорий Карасин. Об этом пишет «Лента.ру».

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Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский одобрил накануне так называемый «деколонизационный закон», запрещающий связанные с Советским Союзом географические названия.

По оценке сенатора, официальные лица Украины во главе с Зеленским «борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом».

Карасин выразил надежду на то, что историческая справедливость на Украине будет восстановлена. Он добавил, что не видит основания для принятия аналогичного закона в России.

В частности, уточнил сенатор, российские власти не собираются переименовывать Киевский вокзал в Москве и сносить памятники Тарасу Шевченко.