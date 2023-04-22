Мария Захарова напомнила о варварстве в ответ на призыв Вайкуле

- Дело в том, что подсказка содержится в самом слове "памятник". Оно произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами, - отметила представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.