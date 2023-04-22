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Мария Захарова напомнила о варварстве в ответ на призыв Вайкуле

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "невозможной глупостью" слова певицы Лаймы Вайкуле об отсутствии художественной ценности у памятников советским солдатам.

Мария Захарова напомнила о варварстве в ответ на призыв Вайкуле
© РИА Новости

По мнению Захаровой, подобные фразы можно высказывать "только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы".

- Дело в том, что подсказка содержится в самом слове "памятник". Оно произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами, - отметила представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был создан латышскими и русскими специалистами и стал символом для миллионов людей.

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Напомним, ранее Вайкуле на своем YouTube-канале заявила, что не понимает людей, желающих преклонить голову перед памятником солдату. По ее словам, это "просто памятник", а не место захоронения, к тому же не имеющий никакой художественной ценности.

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