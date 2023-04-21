$81.49-0.1389.35-0.11

Захарова ответила Писториусу о «приемлемых» ударах по России

68

Запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по территории России призвала министра обороны ФРГ Бориса Писториуса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что если тот не сумеет этого сделать, то непременно ему напомнит. Соответствующий комментарий опубликован в личном Telegram-канале российского дипломата.

Захарова ответила Писториусу о «приемлемых» ударах по России
© news.ru

Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню, — написала Захарова.

Ранее Писториус сказал, что украинские военные могут обстреливать российскую территорию и организовывать диверсии, если нет угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, такие действия позволят отрезать пути снабжения российской армии.

Кроме того, Захарова заочно проинтересовалась у Писториуса, не выяснило ли немецкое минобороны, кто является виновником инцидента на «Северных потоках». По словам дипломата, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина проекта инфраструктуры.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание Писториуса, призвал немцев, желающих напасть на Москву, готовиться к российскому параду в Берлине. Он добавил, что германский министр завидует командованию Третьего рейха.

68
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий