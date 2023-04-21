Захарова ответила Писториусу о «приемлемых» ударах по России

Запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по территории России призвала министра обороны ФРГ Бориса Писториуса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что если тот не сумеет этого сделать, то непременно ему напомнит. Соответствующий комментарий опубликован в личном Telegram-канале российского дипломата.

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Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню, — написала Захарова.

Ранее Писториус сказал, что украинские военные могут обстреливать российскую территорию и организовывать диверсии, если нет угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, такие действия позволят отрезать пути снабжения российской армии.

Кроме того, Захарова заочно проинтересовалась у Писториуса, не выяснило ли немецкое минобороны, кто является виновником инцидента на «Северных потоках». По словам дипломата, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина проекта инфраструктуры.